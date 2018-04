Marquez rast in Texas zu sechstem Sieg in Folge

Marc Marquez bleibt der "Motorrad-King". Der 25-jährige Spanier holte zum zehnten Mal in Folge auf US-Asphalt den Sieg, zum sechsten Mal in der MotoGP auf dem "Circuit of The Americas" in Texas.

Der Branchen-Primus verwies Maverick Vinales (Sp) und Andrea Iannone (It) auf die Plätze.

Rang vier ging an Altmeister Valentino Rossi (It). Damit blieb ihm zumindest ein Wiedersehen am Podest mit Marquez erspart. Zur Erinnerung: Seit das Duo vor zwei Wochen auf der Strecke aneinander geriet, hängt der Haussegen zwischen den beiden Stars schief.

Dovizioso führt WM an

Schadensbegrenzung betreibt Andrea Dovizioso (It). Der Ducati-Pilot wird zwar nur Fünfter. Aber das reicht, um mit einem Punkt Vorsprung auf Marquez die WM-Führung zu übernehmen.

Für KTM landen Pol Espargaro (Sp) an der 13. und Bradley Smith (GB) an der 16. Stelle.

