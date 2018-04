MMA-Star McGregor in Handschellen vor Gericht

MMA-Superstar Conor McGregor wurde am Freitag wegen eines tätlichen Übergriffs und Sachbeschädigung angeklagt, befand sich in New York in Polizeigewahrsam.

Der Ire musste im Anschluss vor Gericht erscheinen. Dieser Auftritt wurde im Anschluss in einem zehnminütigen Video veröffentlicht (weiter oben im Artikel zu sehen!).

Seine dabei verhängte Kaution von 50.000 US-Dollar wurde von seinem Teamkollegen und Freund, Dillon Danis, bereits hinterlegt.

Was war passiert?



Am Freitag attackierte McGregor im Anschluss an eine PR-Veranstaltung in Brooklyn einen Bus, der mehrere UFC-Fighter vom Event abholte. Zuvor war es zum Streit mit seinem Rivalen Khabib Nurmagomedov gekommen. Dieser "verschanzte" sich im Bus, für McGregor war die Auseinandersetzung aber anscheinend noch nicht beendet.

Er schnappte sich ein kleines Transport-Wagerl und schmiss es durch eine Bus-Fensterscheibe. Dabei sollen sich zwei Personen verletzt haben.

Duell mit Nurmagomedov?



Sein Rivale reagierte übrigens mit einer Aufforderung zum Kampf: "Schick mir einen Ort. Ich werde kommen. Wo du willst. Irland, Brooklyn oder Moskau. Es ist mir egal. Sag mir wo!"

