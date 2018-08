McGregor feiert UFC-Comeback mit Super-Fight

Kampfsport-Freunde aufgepasst! Der UFC-Superfight zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor wurde fixiert! Am 6. Oktober geht es um den Undisputed Lightweight Championship.

Von seinen 26 MMA-Kämpfen hat der Russe, auch "The Eagle" genannt, alle Fights gewonnen. Für Conor McGregor ist es sein Comeback nach dem großen "Money Fight" gegen Floyd Mayweather.

Am 6. Oktober steigt der heiß erwartete Kampf in der T.Mobile Arena in Las Vegas.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)