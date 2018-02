Mensur Suljovic verliert bei Premier-League-Debüt

In Dublin hatte Mensur Suljovic die Ehre sein allererstes Spiel in der Darts-Premier-League zu bestreiten. Es ging gegen Simon Whitlock (AUS) um Punkte für das mehrwöchige Event quer durch Europa.

"The Gentle" startete stark in seine erste Premier League-Saison, ließ dann aber am dem fünften Leg gehörig nach. Whitlock schnappte sich das Break zum 4:3, doch Suljovic kämpfte sich zum 5:5-Ausgleich zurück.

Knapper Erfolg für Whitlock

Der Österreicher zwang seinen Gegner damit über die volle Distanz von 12 Legs, Whitlock sicherte sich aber am Ende den knappen 7:5-Erfolg. "Das war sehr hart, Mensur ist ein Top-Spieler", lobte der Sieger seinen Gegner.

Am 8. Februar geht es für Suljovic in Cardiff, Wales gegen Raymond van Barneveld weiter in der Premier League.

(Heute Sport)