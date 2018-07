Missbrauch! US-Sport hat weiteren Riesen-Skandal

Was ist da los im US-Sport? Bei den Turnern kam erst unlängst ein riesiger Missbrauchs-Skandal ans Licht. Teamarzt Larry Nassar misshandelte 250 Jugendliche und wurde dafür zu zwei Mal lebenslänglicher Haft verurteilt. War das nur die Spitze des Eisbergs? Jetzt kommt bei den Wasserspringern ein Skandal ans Licht, der noch größere Ausmaße haben soll.

Klage gegen Coach



Das behauptet zumindest Anwalt John Little, der für mehrere Sportlerinnen eine Klage gegen den Wasserspringer-Verband eingereicht hat. Die Vorwürfe gegen "US Diving": Ein Trainer soll die Sportlerinnen jahrelang missbraucht haben und dennoch jahrelang nicht suspendiert worden sein. Dabei handelt es sich um Will Bohonyi, Ex-Coach der Ohio State University. 2014 wurden die ersten Vorwürfe erhoben, dennoch ging er seiner Tätigkeit noch eineinhalb Jahre nach.

Sportlerinnen erpresst?



Konkret soll Bohonyi junge Wasserspringerinnen gezwungen haben, ihm Nacktbilder zu schicken und sexuelle Dienste zu erweisen. "Du schuldest mir das", sei seine Drohung gewesen, andernfalls würden sie ihren Platz im Nachwuchs-Programm verlieren. Viele junge Sportlerinnen sollen aus Angst seinen Aufforderungen nachgegeben haben. Auch von Kinderpornographie ist in der Klage die Rede.

"Schlimmer als im Turnen"



Namen und Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. Es soll sich jedenfalls um zahlreiche Fälle handeln. Anwalt Little meint: "Die Situation ist schlimmer als im Turnen." Die Ermittlungen laufen.





