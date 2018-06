Moto3-Piloten überrollen Top-Talent – Lebensgefahr

Ein schwerer Unfall hat am Sonntag das zweite Moto3-Rennen der spanischen Meisterschaft in Barcelona überschattet. Der 14-jährige Andreas Perez wurde bei einem Sturz schwer verletzt und erlitt laut Angaben seines Avintia-Teams "sehr schwere Hirnverletzungen".

Piloten überfahren Perez in Kurve 5

Laut übereinstimmenden Medienberichten ereignete sich der Unfall am Ausgang von Kurve 5, wo Perez anschließend laut Zeugenaussagen von mehreren anderen Piloten überfahren wurde – auch vom deutschen Nachwuchsfahrer Kevin Orgis und von Alex Toledo.

TV-Bilder des schweren Unfalls gibt es nicht. Perez wurde anschließend per Helikopter ins Hospital de Sant Pau in Barcelona gebracht.

Kurz darauf verbreiteten sich Meldungen über den Tod des 14-Jährigen im Internet. In einem Statement bittet das Avintia-Team daher "um Respekt vor der Familie".

Das Reale-Avintia-Team bestätigte mittlerweile den Hirntod des Schwerverletzten. Die Ärzte müssen jetzt mit den Eltern entscheiden, ob und wann die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet werden sollen.

Kritik an Veranstaltern

Nach dem folgenschweren Unfall wurde Kritik laut. Die Veranstalter sollten künftig nicht mehr 45 teilweise junge Talente gleichzeitig auf die Piste schicken dürfen.





(Heute Sport)