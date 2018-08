Mutprobe! Lindsey Vonn wird zur Klippenspringerin

Was macht eine Wintersportlerin im Sommer? Lindsey Vonn zeigt den Fans in den sozialen Medien, wie sie sich so die Zeit vertreibt. Auffällig: Bevorzugt treibt sie sich im Wasser herum. Haitauchen kann sie auf ihrer Liste schon abhaken. Was macht einem Adrenalin-Junkie sonst noch Spaß? Ganz klar, Klippenspringen.

Großer Sprung



Vonn zeigt, dass sie Sprünge aus großer Höhe nicht fürchtet. Gemeinsam mit ihrem Freund, NHL-Crack P. K. Subban, taucht sie aus geschätzt acht bis zehn Metern Höhe in die Fluten. Das Video in Zeitlupe bietet Gelegenheit, die Haltung dabei genau zu analysieren. Vonn ist mit ihrer Performance offenbar nur bedingt zufrieden. "Ich glaube, ich muss an meiner Form arbeiten", schreibt sie auf Instagram. Tatsache ist: Ganz gerade ist sie nicht eingetaucht. Beim Skifahren gibt es eben keine Haltungsnoten ...

Übrigens ist Vonn nicht nur eine große Hundefreundin, sondern mag auch Pferde, wie dieses Video beweist:





(heute.at)