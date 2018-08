NBA-Legende Bryant vor Comeback für die Lakers?

Kobe Bryant ist einer der erfolgreichsten Spieler der NBA-Geschichte. Von 1996 bis 2016 spielte der heute 39-Jährige für die Los Angeles Lakers, dann zog er das Trikot aus. Doch jetzt soll er vor dem Comeback stehen. Das glaubt zumindest Shaquille O'Neil, immerhin ehemaliger Teamkollege von Bryant.

O'Neil plaudert



Der TV-Experte wurde bei der Show "NBA on TNT" gefragt, ob er sich selbst ein Comeback in der Eliteliga vorstellen könnte. Der 46-Jährige verneinte umgehend, meinte aber: "Ich habe gehört, dass Kobe Bryant zurückkehrt. Ihr habt es zuerst von mir gehört!" Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, kehrt Bryant nach einer zweijährigen Auszeit auf den Basketball-Court zurück. Sein letztes Spiel bestritt er am 13. April 2016, damals beendete er seine Karriere gegen die Utah Jazz mit überragenden 60 Punkten, inklusive Game-Winner.

Super-Duo?



Was spricht für ein Comeback von Bryant? Die Lakers verpflichteten mit LeBron James einen der populärsten NBA-Stars der Gegenwart. Womöglich will sich Bryant die Chance nicht nehmen lassen, mit "King James" ein Super-Duo zu bilden. Mit einem Comeback würde er auch in die Fußstapfen von Legende Michael Jordan treten, der nach seinem Karriere-Ende 1998 für die Washington Wizzards von 2001 bis 2003 zurückkehrte.

