NFL-Star sprengte Finger weg, warnt mit Grusel-Bild

Am 4. Juli wird in den USA traditionell der Unabhängigkeitstag gefeiert. Dabei feuern die Bürger in den gesamten Staaten Böller und Raketen ab. Feuerwerke sind nicht ungefährlich.

NFL-Star Jason Pierre-Paul ist das lebende Beispiel dafür. Der Verteidiger der Tampa Bay Buccaneers sprengte sich am 4. Juli 2015 einen Finger ab, auch der Rest der Hand wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Am Mittwoch war es mal wieder so weit. Der Unabhängigkeitstag stand vor der Tür. Bevor die Feierlichkeiten den Siedepunkt erreichten, warnte Pierre-Paul seine Landsleute.

Er teilte via Instagram ein Foto, wie seine Hand nach dem gescheiterten Versuch, eine Rakete anzuzünden, ausgesehen hat.

"Leider wird am Mittwoch sich irgendjemand beim Spielen mit Feuerwerk verletzen. Seid vorsichtig, sonst ergeht es euch wie mir."

(Heute Sport)