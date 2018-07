NFL-Superstar wird beim Hai-Tauchen ohnmächtig

Am Football-Feld lehrt er der gegnerischen Defense das Fürchten. Zu Wasser schlottern dem Quarterback selbst die Knie. Superstar Aaron Rodgers gibt bei den Green Bay Packers in der NFL den Ton an.

Für das US-amerikanische TV-Format "Shark Week" wagte er sich in "haiversäuchtes" Gewässer um sich selbst mit seiner Angst vor den Tieren zu konfrontieren. Seit er als Kind "Der Weiße Hai" gesehen hat, habe er großen Respekt vor dem Meer. Er liebe, aber fürchte es zugleich.

Jetzt sprach er über die Erlebnisse bei den Dreharbeiten zur Discovery-Channel-Serie: "Ehrlich gesagt wurde ich ohnmächtig. Der Hai kam nur auf mich zu, und ich dachte: 'Oh mein Gott, es ist tatsächlich passiert. Was mache ich?' Okay, boom. Ich drücke seinen Kopf nach rechts."

Zum Glück ist weiter nichts passiert. Rodgers geht es gut. Dem blauen Hai geht es gut. Der Football-Star habe nun mehr "Verständnis für die Haie", wie er sagt.

(Heute Sport)