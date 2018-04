NHL-Star Vanek verpasst sein Ziel zum 13. Mal

Die NHL-Play-offs gehen ohne Österreich-Beteiligung in die nächste Runde. Nach Michael Grabner und Michael Raffl musste am Dienstag auch Thomas Vanek das vorzeitige Saison-Ende hinnehmen.

Der 34-Jährige unterlag mit den Columbus Blue Jackets gegen Washington mit 3:6. Die "Best of Seven"-Serie ging somit mit 2:4 verloren.

Die persönliche Saisonbilanz von Vanek liest sich nicht schlecht. Der Steirer bestritt 86 Saisonspiele (davon 25 für Columbus), kam auf 25 Treffer und 33 Assists. Er wird nun zum Free Agent und muss wie im Vorjahr um einen Vertrag zittern.

