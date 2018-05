Thiem tobt: "Auslosung ist einfach erbärmlich"

Knapp daneben ist auch vorbei! In Madrid setzte sich Dominic Thiem gegen Sandplatz-König Rafael Nadal durch, schlug Angstgegner Kevin Anderson – und verpasste mit einem 4:6, 4:6 im Finale gegen Alexander Zverev knapp seinen ersten Triumph bei einem Masters-1000-Turnier. Eine lange Pause gibt es für Österreichs Tennis-Ass nicht. Noch diese Woche schlägt er beim Turnier in Rom auf, wo es mindestens genau so gut laufen soll.

Positive Bilanz



"Ich nehme viel Gutes mit von der Woche", zieht Thiem nach seinem Auftritt in Madrid Bilanz. "Dass ich die Woche nicht als Sieger verlasse, ist sehr bitter. Aber ich war knapp dran. Man muss sagen, dass ich auch früher hätte verlieren können, zum Beispiel gegen Coric, der auf Satz und Match serviert hat."

Schweres Los



In Rom soll es jedenfalls wieder gut laufen, wobei es wieder nicht einfach wird. "Sicher habe ich jetzt sehr viel Selbstvertrauen. Aber ich habe wieder eine erbärmliche Auslosung", meint Thiem. Nach einem Freilos in Runde eins wartet am Donnerstag der Sieger aus der Partie zwischen Fabio Fognini und Gael Monfils. Im Viertelfinale am Freitag könnte es erneut zu einem Duell mit Rafael Nadal kommen.

Die nächste Chance



"Ich freue mich darauf", meint Thiem, der in der Weltrangliste auf Platz acht abrutschte. Nadal verlor die Weltranglisten-Führung an Roger Federer. Der Spanier hat für Thiem seinen Schrecken schon verloren. "Es ist wieder eine Möglichkeit, dass ich das mache, was ich in Madrid nicht geschafft habe: Match für Match meine gute Leistung abzurufen. Mein Ziel ist es, dass ich das in Rom von der ersten Runde an mache."

