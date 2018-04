Nach Halbfinal-Aus: Das planen die Vienna Capitals

Liga-Startrekord (12 Siege in Serie), Grunddurchgang-Sieger, saisonübergreifend 25 Grunddurchgang-Spiele und 15 Play-off-Partien unbesiegt – viele Fans der Vienna Capitals träumten angesichts dieser Zahlen vom zweiten Meistertitel in Serie. Und dann kam das Play-off-Aus gegen Bozen. Der Grunddurchgang-Achte beendete die Saison des bisherigen Liga-Dominators mit einem 4:1 im "Best of Seven" der Halbfinal-Serie brutal. Was bedeutet das für die Zukunft der Wiener Eishockey-Cracks?

Schmerzhaftes Aus



"Nach diesem Saisonstart haben wir natürlich mit mehr gerechnet", gesteht Manager Franz Kalla im Gespräch mit "Heute". "Jedes Heimspiel, das wir bestreiten, hilft uns auch finanziell. Mehr Einnahmen hätten uns natürlich gefreut." Heißt das, dass in Kagran kommende Saison auch beim Kader kleinere Brötchen gebacken werden müssen? "Nein", beruhigt Kalla. "Wir werden bei der Mannschaft keine Sparmaßnahmen ergreifen müssen."

Harter Kern bleibt



Und wie sieht die Kaderplanung aus? Nur von Goalie Jean-Philippe Lamoureux ist bekannt, dass er einen Vertrag bis 2019 hat. Kalla erklärt: "Es gibt für kommende Saison bereits ein Grundgerüst an Spielern. Dabei wird es einen starken Kern aus österreichischen Cracks und Talenten geben." Natürlich hängt auch viel vom neuen Trainer ab, Coach Serge Aubin verlässt die Capitals bekanntlich Richtung Schweiz (ZSC Zürich). Kalla: "Bei der Kader-Gestaltung werden wir auch dem kommenden Chefcoach einigen Freiraum einräumen. Aber die Fans müssen sich keine Sorgen machen, wir tauschen nicht die halbe Mannschaft aus."

Schlussfeier in Kagran



Fest steht: Am Freitag (Einlass ab 17.30 Uhr) nehmen die Capitals in der Erste-Bank-Halle von ihren Fans Abschied. Neben Interviews auf der Bühne nehmen sich Kapitän Andreas Nödl und Co. auch ausreichend Zeit für Gespräche, Autogramme und Erinnerungsfotos. Darüber hinaus können sich alle Caps-Fans im Fanshop mit vergünstigten Fanartikeln (minus 30% auf die gesamte lagernde Fanware) eindecken.