Nach Horror-Unfall! Wirbel-OP bei Indy-Pilot

Der kanadische Rennfahrer Robert Wickens schockte am Sonntag mit seinem Horror-Unfall am Ponoco Raceway in Pennsylvania. Kurze Zeit schwebte der 29-Jährige sogar in Lebensgefahr. Nun ist der Pilot zumindest ein wenig auf dem Weg der Besserung, er wurde an der Wirbelsäule operiert.

Wickens ist zwar außer Lebensgefahr, ihn hat es aber heftig erwischt. Neben Brüchen in den Beinen erlitt der Rennfahrer auch eine Fraktur am Unterarm. Die schwerwiegendste Verletzung liegt aber im Bereich der Wirbelsäule.

Der 29-Jährige ist operiert worden, ihm wurden zur Stabilisation Schrauben und Stäbe aus Titan eingesetzt, das vermeldete sein Team Honda. Wickens muss noch öfter unter's Messer, wie schwerwiegende die Rückenverletzung wirklich ist, das kann man noch nicht abschätzen.

Immerhin gab es keine Komplikationen im Spital von Lehigh Valley.

(Heute Sport)