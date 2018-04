Nach Sturz: Rad-Profi bei Paris-Roubaix verstorben

Ein tragischer Todesfall überschattet den Radsport-Klassiker Paris-Roubaix!

Der Belgier Michael Goolaerts kam am Sonntag schwer zu Sturz und verstarb nach einer Reanimation am Abend im Spital. Der 23-Jährige stürzte auf dem zweiten Kopfsteinpflaster-Sektor und verlor dabei sein Bewusstsein. Rettungskräfte reanimierten ihn noch an Ort und Stelle und brachten ihn mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Lille. Doch dort verlor Goolaerts im Kreis seiner Familie schließlich den Kampf um sein Leben.

"Mit unvorstellbarer Trauer müssen wir den Tod unseres Fahrers und Freundes Michael Goolaerts bekannt geben", erklärte sein Team Veranda's Willems-Crelan auf Twitter. "Er starb am Sonntagabend um 22.40 Uhr im Krankenhaus von Lille im Beisein von Familie und Freunden. Er starb an einem Herzstillstand, alle medizinische Hilfe half nichts."

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8. April 2018

