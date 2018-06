Nach Unwetter: Baseball-Stadion säuft komplett ab

Die Partie zwischen den Pittsburgh Pirates und den Milwaukee Brewers fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Ein heftiges Unwetter überflutete nahezu den kompletten NPC-Park, der Heimstätte der Pirates. Der Platz stand trotz riesiger Schutzplane nach kurzer Zeit unter Wasser.

We are having apocalyptic rain at PNC Park. Word is it will hang around gor awhile. #Brewers and Pirates scheduled to play at 7:05 local time. pic.twitter.com/RKeQ3hDItX