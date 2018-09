Nadal wankt! Regen rettet Sandplatz-König in Paris

Was ist los mit Rafael Nadal? Im Viertelfinal-Duell mit Diego Schwartzman lässt der Spanier seine Fans rätseln. Ungewohnte Formschwächen führten zum Ende einer starken Serie – und am Ende griff der Regengott dem Sandplatz-König womöglich ein wenig unter die Arme.

Serie zu Ende



37 Sätze in Serie hat Nadal vor dem Viertelfinal-Match gegen den Argentinien in Paris gewonnen. Diese Serie endete nun. Schwartzman entschied den ersten Satz gegen den Weltranglisten-Leader mit 6:4 für sich. Nadal kämpfte nicht nur mit mehrmaligen Regenunterbrechungen. Beide Unterarme des Spaniers sind getapet. Über die Ursache gibt es keine Begründung. Auch im zweiten Satz lag Nadal mit einem Break zurück, kämpfte sich aber wieder in die Partie, breakte dann selbst das erste Mal. Als er auf den Satzgewinn servierte setzte wieder Regen ein. Die Partie wurde unterbrochen und soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Hochspannung in Paris



Auch das zweite Viertelfinale zwischen Marin Cilic und Juan Martin Del Potro wurden wegen Regen unterbrochen. Dort stand es im Tiebreak des ersten Satzes 5:5. Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat sein Viertelfinale schon hinter sich. Er trifft in seinem dritten Paris-Halbfinale in Serie auf den italienischen Überraschungsmann Marco Cecchinato.

