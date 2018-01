Nächster Rückschlag, Murray wieder verletzt out

Seit dem Halbfinal-Out in Wimbledon gegen Sam Querrey konnte Tennis-Star Andy Murray kein Bewerbsspiel mehr absolvieren. Dem Schotten klebt das Verletzungspech an den Fersen. Auch der Jahreswechsel brachte ihm diesbezüglich kein Glück.

Am Dienstag wurde bekannt, dass der Brite seinen Start in Brisbane zurückziehen muss. Nun wackeln für Murray die Australian Open. Die Teilnahme am ersten Grand Slam der Saison wird zum Wettlauf mit der Zeit.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger laboriert an einer Hüftverletzung.

Zuletzt hatte Murray bereits angekündigt, aus Rücksicht auf seinen Körper 2018 weniger Turniere zu bestreiten.

(Heute Sport)