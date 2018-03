Nobody kostet Federer Platz eins in Weltrangliste

17 Spiele war Roger Federer ungeschlagen, ehe er in der Vorwoche im Finale von Indian Wells gegen den Argentinier Juan Martin del Potro verlor.

Völlig überraschend folgte beim ATP-Turnier von Miami gleich die nächste Pleite. Federer zog in Runde zwei gegen den australischen Qualifikanten Thanasi Kokkinakis (Nummer 175 der Welt) mit 6:3, 3:6, 6:7 den Kürzeren.

"Ich fühlte mich einfach nicht wohl. Ich spürte den Ball nicht, antizipierte schlecht, und auch die Beinarbeit war nicht gut", ärgerte sich der Schweizer.

Die Niederlage hat weitreichende Folgen: Titelverteidiger Federer verliert nächste Woche die Weltranglistenführung – und zwar an Rafael Nadal. Kurios: Der an der Hüfte verletzte Spanier ist in Miami gar nicht am Start.

Federer lässt Sandplatz-Saison aus

Nach seinem Out kündigte Federer an, dass er wie im Vorjahr auf die Sandplatz-Turnier der kommenden Wochen verzichten werde. Der 36-Jährige zieht es vor, seinen "Körper zu schonen". Erst im Juni will er beim Rasenturnier von Stuttgart zurückkehren.

Voraussichtlich als Nummer eins. Denn Nadal hat in den kommenden Wochen vier Titel zu verteidigen. Fraglich, ob der angeschlagene Körper des Superstars für ähnliche Großtaten bereit ist.

