ORF-Skandal: "Die werden ja im Ring vergewaltigt!"

Eva Voraberger hat gerade österreichische Sportgeschichte geschrieben. Die Boxerin aus der Steiermark hat das Kunststück vollbracht, als erste rot-weiß-rote Boxerin einen Weltmeister-Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen zu halten. Kurz vor der Verkündung des Urteils sorgte allerdings der ORF-Kommentator für einen Skandal.

Der Kampf zwischen Eva Voraberger und Nina Radovanovic aus Serbien ging über die volle Distanz von zehn Runden. Nach dem Kampf herrschte auch bei Experten die Ungewissheit. In der Halle in Wiener Neustadt wurde bereits "We are the Champions" gespielt, die Kämpferinnen mussten aber lange im Ring warten.

"Vergewaltigung im Ring"



ORF-Kommentator Marc Wurzinger leistete sich dabei einen ziemliche Entgleisung. Live in ORF Sport+ war klar und deutlich zu hören: "Da vergewaltigt man die zwei nur im Ring, man weiß ja nicht wer der Champion ist!"

Die Wortmeldung war vermutlich unbedacht und ohne böse Intention, aber dennoch unsensibel und fehl am Platz.

Eva Voraberger bekam davon nichts mit: "Heute wird extrem gefeiert! Es war sehr schwer, aber so ist das an der Weltspitze eben. Ich muss noch sehr viel besser machen!"



(Heute Sport)