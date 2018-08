Olympia-Goldheld Steiner ist jetzt Bauer in Obersulz

Vor zehn Jahren holte Matthias Steiner seinen traurig-schönen Olympiasieg. In Peking stemmte sich der damals 25-Jährige zu Gold im Gewichtheben. Unvergessen, als er bei der Siegerehrung ein Foto seiner toten Frau Susi zeigte, dabei Millionen Menschen vor den TV-Geräten zu Tränen rührte.

Wegen Differenzen mit dem heimischen Verband hatte Steiner Österreich kurz zuvor verlassen, nahm erst knapp vor Olympia die deutsche Staatsbürgerschaft an, lebte danach in Heidelberg.

Alte, neue Heimat Obersulz

Jetzt ist Steiner wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt, lebt in Obersulz, wo er aufwuchs, in einer 800-Einwohner-Gemeinde, nur rund 50 Kilometer von Wien entfernt. Mit Gattin Inge und den gemeinsamen Söhnen Felix (8) und Max (5) bewohnt er ein Haus.

Steiner liebt das Landleben, baut Erdäpfel an. Zuletzt machte er die Imkerausbildung. Mit seinem 60 Jahre alten Traktor fügt er durch die Felder. "Das ist mein neuer Sport", sagt er zur "Bild"-Zeitung. "Wenn ich die mehreren Hundert Kilo Erde in unseren Garten geschippt habe, brauche ich kein Krafttraining mehr."

Familien-Glück

"Der Matthias ist glücklich, wenn er mit der Sense das Gras mäht und sich selbst in der Natur spürt", sagt seine Frau Inge, eine ehemalige TV-Moderatorin, die er 2009 heiratete – und die jetzt mit ihrem Matthias und den Kindern die Natur genießt.

"Höher, schneller, weiter – das brauche ich nicht mehr. Ich freue mich, wenn meine Kartoffeln schmecken, die ich im Garten angebaut habe", erzählt er.

Zukunft Musik

Wovon lebt Steiner jetzt? Der Naturbursche gibt Motivations-Seminare, gemeinsam mit seiner Frau schrieb er Bücher über Ernährung, ist Botschafter für Diabetes. Demnächst moderiert er mit Inge auf dem Sachsenring einen Musikabend.

Musik ist eine weitere große Leidenschaft Steiners. Letztes Jahr hat er sein erstes Schlager-Album veröffentlicht. Ein weiteres soll folgen. Vier neue Songs hat er bereits eingespielt.

"Mein Ziel ist es, Live-Konzerte zu geben."





(kp)