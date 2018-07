Die Taten von Larry Nassar sind kaum in Worte zu fassen. Der 54-Jährige wurde wegen sexueller Übergriffe gegen Minderjährige zwei Mal zu lebenslanger Haft verurteilt. In einem Kinderpornografie-Fall wurde er zu weiteren 60 Jahren Haft verurteilt.

Er betreute lange Zeit als Arzt die US-Turner und -Turnerinnen. An Hunderten von ihnen hat er sich sexuell vergangen und so unglaublich viel Schmerz und Leid verursacht.

Mithäftlinge attackierten Nassar



"The Detroit News" berichtet nun, dass Nassar im Gefängnis von Mithäftlingen "körperlich attackiert" worden sei. Der "Horror-Arzt" sitzt seine Strafe derzeit in Tucson, Arizona, ab.

Nach dem jüngsten Vorfall sei er von den anderen Häftlingen isoliert worden und befinde sich in Einzelhaft.

Übergriffe gegen Sexualstraftäter sind keine Seltenheit in Gefängnissen. Besonders Verbrechen gegen Minderjährige führen in Haftanstalten oft zur Selbstjustiz anderer Häftlinge. Nassars Fall wurde in allen Einzelheiten in den Medien behandelt. Er lebt im Gefängnis besonders gefährlich.

