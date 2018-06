Paris-Show! Shiffrin ist ein Fan von Dominic Thiem

Mikaela Shiffrin auf Abwegen! Bei den French Open schaute das Ski-Ass in der Tennis-Arena vorbei. Natürlich durfte der Besuch des Paris-Endspiels nicht fehlen. Die US-Athletin sah Dominic Thiem im Duell mit Rafael Nadal genau auf den Schläger – und hat eine hohe Meinung, trotz der Final-Pleite.

Lob für Thiem



Thiem musste sich bekanntlich den spanischen Sandplatz-König mit 4:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Shiffrin schrieb später auf Instagram: "Gratulation an beide! Es war großartig, sie kämpfen zu sehen. Unglaublich, dass Nadal jetzt elf French-Open-Titel hat – und Thiem ist einer, den man in der Zukunft genau beobachten sollte." Auf Twitter schrieb sie: "Oh mein Gott, das war unglaublich. Ich liebe Tennis! Toll, die beiden persönlich beobachten zu können."

Oh my GOSH today was awesome. I LOVE TENNIS. Congrats to @RafaelNadal for 11!!! And to @ThiemDomi for an amazing tournament! So much fun to watch those guys play today in person!!! TV does NOT do that justice!