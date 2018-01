Patriots und Eagles spielen um die Super Bowl

Schön langsam wird es zur Gewohnheit. Zum vierten Mal in den letzten sieben Jahren stehen die New England Patriots im Endspiel der NFL. Star-Quarterback Tom Brady bietet sich somit am 4. Februar in Minneapolis die Chance auf eine erfolgreich Titelverteidigung.

Das Endspiel der AFC gegen die Jacksonville Jaguars war allerdings ein hartes Stück Arbeit für die "Pats". Erst im letzten Viertel drehten sie auf, letztlich siegten sie knapp mit 24:20.

Im Super-Bowl treffen die Patriots auf die Philadelphia Eagles, die sich im NFC-Championship-Game gegen die Minnesota Vikings klar mit 38:7 durchsetzten. Für die Eagles wird es der dritte Anlauf einen Titel, bei der letzten Endspielteilnahme 2005 setzte es ausgerechnet gegen New England eine 21:24-Schlappe. Jetzt sind die Vikings heiß auf eine Revanche...

(red.)