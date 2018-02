Tennis 25. Februar 2018 08:06; Akt: 25.02.2018 10:10 Print

Pech für Peya! Rio-Titel bei Final-Krimi knapp verpasst

Alexander Peya schrammte in Rio an seinem 16. Doppel-Titel auf der Tour vorbei. Der Wiener verlor den Drei-Satz-Krimi in der Nacht auf Sonntag.