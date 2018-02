Premier League: Suljovic schreibt Darts-Geschichte

Das österreichische Darts-Ass Mensur Suljovic ist am Donnerstag erstmals in der Premier League of Darts im Einsatz. Und schreibt damit Geschichte. Denn der Wiener ist der erste Darts-Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, der ins Feld der besten Profis eingeladen wurde.

Suljovic darf die hochkarätig besetzte Darts-Liga am Donnerstag sogar eröffnen. In Dublin trifft der 45-Jährige auf Simon Whitlock (ab 20 Uhr).

Bis Mai wird jeden Donnerstag eine Runde an verschiedenen Orten gespielt. In drei Wochen steigt die Premiere in Berlin. Insgesamt sind es 15 Spieltage plus dem Final Four. Der Sieger streift 250.000 Pfund (rund 287.000 Euro) ein. Der Halbfinalist immerhin noch 80.000 Pfund (gut 91.000 Euro). Sport1 überträgt alle Spieltage live.

Suljovic eingeladen

Dabei war gar nicht sicher, dass Suljovic antritt. Nur die Top Vier der Weltrangliste sind gesetzt. Die weiteren sechs Profis werden eingeladen. So auch der Wiener – aktuell die Nummer sechs im Ranking. "Mensur war die ganze Saison fantastisch und verdient sich die Chance auf die Premier League", so PDC-Boss Barry Hearn.

Die weiteren Starter: Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney, Raymond van Barneveld, Michael Smith und Gerwyn Price.



(wem)