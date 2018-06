Rad-Olympiasiegerin bei Unfall schwer verletzt

Elf Mal holte Kristina Vogel den WM-Titel, 2016 krönte sie ihre Karriere mit Olympia-Gold. Nächstes Ziel der 27-Jährigen: gesund werden!

Vogel krachte beim Training auf der Bahn mit rund 60 km/h in eine andere Sportlerin. Sie krachte auf den harten Boden – und erlitt neben Brüchen eine schwere Wirbelsäulen-Verletzung. Sofort wurde sie per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Berlin geflogen, noch in der Nacht wurde Vogel operiert.

"Wir machen uns große Sorgen. Es sieht sehr schlimm aus", meinte der deutsche Trainer Detlef Uibel. Kollegin Miriam Welte: "Ich bin fassungslos! Das darf einfach nicht wahr sein. Ich hoffe, es wird alles wieder gut."

Bereits 2009 im Koma

Für Vogel war es nicht der erste schwerwiegende Crash. Bereits 2009 lag sie mehrere Tage im Koma, nachdem ihr beim Straßen-Training ein ziviles Polizei-Fahrzeug die Vorfahrt nahm.

