Rad-Profi nach Sturz bei Klassiker reanimiert

Sorgenfalten bei allen Radsport-Fans! Beim berühmten und rustikalen Eintages-Rennen Paris-Roubaix (Fr) hat sich ein dramatischer Zwischenfall ereignet.

TV-Aufnahmen zeigen den Belgier Michael Goolaerts am Straßenrand auf dem Boden liegen. Rettungskräfte reanimieren den 23-Jährigen.

Der Rad-Profi soll einen Herzstillstand erlitten haben und in der Folge gestürzt sein.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurde Goolaerts mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Lille (Fr) geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand gibt es keine Informationen.

Michael Goolaerts was involved in a crash and forced to abandon the race. He was taken to hospital. No further news atm.