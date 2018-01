Rad-Star zeigt Horror-Verletzungen nach Crash

Die schwierigsten Sprünge meistert die Rad-Spezialistin Caroline Buchanan ohne Probleme. Den schwersten Crash ihrer Karriere erlitt die dreifache BMX- und fünffache Mountainbike-Weltmeisterin nun im Auto.

Am 30. Dezember war die Australierin in ihrer Heimat in einen Autounfall verwickelt, brach sich dabei Brustbein und Nase, erlitt einen Lungenkollaps. Silvester verbrachte die 27-Jährige somit im Krankenhaus.

Nun schickte die BMX-Spezialistin Grüße vom Krankenbett an ihre Fans. "Ich würde nicht sagen, dass 2017 wie geplant zu Ende gegangen ist. Es waren einige harte Tage auf der Intensivstation", kommentierte Buchanan und postete ein Video vom Entfernen ihrer Lungendrainagen.

(wem)