Italienische Athletin wegen der Hautfarbe attackiert?

Am 7. August beginnt in Berlin die Leichtathletik-EM. Daisy Osakue hat für dort große Pläne. Sie will eine Medaille im Diskuss-Bewerb für Italien holen. Doch nun bangt sie um ihren großen Traum. Der Grund: Nach dem Training wurde sie auf offener Straße brutal attackiert und am Auge schwer verletzt. Als Motiv wird Rassismus vermutet.

Mit Eiern beworfen



Was war passiert? Am Sonntag machte sich die 22-Jährige nach dem Training in Moncalleri nahe Turin auf den Heimweg. Die gebürtige Italienerin mit nigerianischen Eltern wurde von Unbekannten attackiert und mit Eiern beworfen. Eines davon traf sie am linken Auge. Die Hornhaut wurde dabei lädiert, eine Operation ist notwendig, die Teilnahme an der EM wackelt.

Rassismus als Motiv?



Die Polizei geht von einer rassistisch motivierten Attacke aus. Dabei wuchs Osakue in Piemonte auf und ist eine der besten Athletinnen des Landes. Erst war sie Hürdenläuferin, später wechselte sie zum Diskuss-Bewerb. Die letzten beiden Jahre trainierte sie in den USA, sie kehrte erst kurz vor der EM nach Hause zurück.

