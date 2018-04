Medaillen-Schatz! Dieser Läufer sammelt Marathons

Andere Menschen sammeln Briefmarken, Anton Reiter sammelt Marathons. Auf seinem Wohnzimmertisch in Simmering hat der Pensionist 300 Medaillen aufgelegt, dazu Pokale und Startnummern. „Im Keller habe ich sogar noch mehr, alles genau geordnet“, schmunzelt er.

Kilometer-Sammler



350 Marathons hat Reiter in den Beinen. Am Sonntag absolviert der 64-Jährige in Wien den 14. Lauf 2018. Die „Jahreswertung“ führt er seit 2013 durchgehend an. Angepeilte Bilanz für 2018: mindestens 42 Starts – also mehr als 1.772,19 Kilometer! „Ich will noch in weiteren sechs Ländern antreten, dann bin ich in 60 Nationen gelaufen“, erklärt der ehemalige Beamte „Heute“.

Ziel 500



Auf Wien bereitete sich Reiter in Dubai vor. „Bei bis zu 40 Grad. Am Sonntag soll es ja auch hier sehr warm werden.“ Woher kommt die Leidenschaft für 42,195 km? „Ich berichte im Internet von meinen Läufen, treffe dabei Menschen aus aller Welt. Diesmal laufe ich mit Tenho Lauri aus Finnland. Er ist 72 und trat schon in 95 Ländern an.“ Reiters großes Ziel: „500 Marathons. Dann schauen wir, was noch möglich ist.“