Rossi tobt: "Marquez zerstört unseren Sport"

Die MotoGP-Saison ist gerade einmal zwei Rennen alt, da kracht es bereits wieder ordentlich zwischen den Dauerrivalen Valentino Rossi und Marc Marquez.

Beim GP von Argentinien wurde Rossi von Marquez von der Strecke gedrängt, ein Sturz des Italieners war die Folge. "Auf diese Weise zerstört er unseren Sport", rechnete Rossi nach Rennende beinhart mit seinem spanischen Kontrahenten ab. "Ich sah, dass er eine Sekunde schneller war als ich. Ich war also nicht sehr stark. Also warum überholt er mich nicht einfach in der nächsten Kurve? Er ist stattdessen bewusst in mich reingefahren, in mein Motorrad, in mein Bein, um mich von der Linie zu drängen. Wenn ich stürze, ist er glücklich."

"Er hat noch nicht einmal die Eier, um..."



Dass Marquez nach dem Rennen in die Box von Rossi kam, um sich zu entschuldigen, machte die Sache für den "Dottore" nicht besser. Im Gegenteil, Marquez wurde umgehend wieder aus der Yamaha-Box entfernt. "Das ist PR", urteilte Rossi, der letztlich 19. wurde. "Er hat noch nicht einmal die Eier, allein in mein Büro zu kommen, sondern kommt wie immer mit seinem Honda-Manager und all den Kameras. Denn das ist wichtig für ihn."

Bereits am Start sorgte Marquez für den ersten Aufreger. Nachdem er seine Maschine abgewürgt hatte, ignorierte er die Anweisung der Rennkommisare aus der Boxengasse zu starten. Kein Wunder, dass der 25-Jährige zahlreiche Strafen kassierte und das Rennen somit nur auf Platz 18 beenden konnte. WM-Punkte gab es somit weder für ihn noch Rossi...

(red.)