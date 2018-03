Safety Car beschert Vettel Sieg in Melbourne

Überraschung zum Formel-1-Auftakt! Sebastian Vettel (D) gewann wie im Vorjahr den ersten Grand Prix des Jahres. Der Ferrari-Star setzte sich in Melbourne (Aus) vor Weltmeister Lewis Hamilton (GB), der aus der Pole Position startete, durch. Rang drei eroberte Kimi Räikkönen (Fin).

Die Vorentscheidung fiel zur Rennhälfte. Die beiden Haas-Piloten Romain Grosjean (Fra) und Kevin Magnussen (Dän) schieden innerhalb weniger Runden mit Defekt aus, blieben auf der Strecke stehen – das virtuelle Safety Car kam zum Einsatz.

Wechsel an der Box

Diese Phase nützte Vettel für einen geschickt geplanten Boxenstopp. Der Deutsche kehrte mit frischen Pneus vor Hamilton, der das Rennen bis zu diesem Zeitpunkt dominiert hatte und schon mehr als zehn Sekunden voran lag, auf die Strecke zurück.

Nach dem Re-Start entwickelte sich ein heißer Zweikampf an der Spitze. Nach einem Schnitzer erkannte Hamilton im "Silberpfeil" jedoch, dass er Vettel nicht mehr einholen wird. Es blieb beim Ergebnis.

Für Vettel war es bereits der 48. Sieg, der dritte in Australien. Der Deutsche hält bei 100 Podestplätzen.

Red Bull vergibt Podest

Für Red Bull verlief das Rennen durchwachsen. Lokalmatador Daniel Ricciardo (Aus) verpasste als Vierter knapp das Podest. Ein früher Dreher kostete Max Verstappen (Nl) die Chance auf eine Top-Platzierung – Rang sechs.

Stark präsentierte sich Fernando Alonso (Sp), der im McLaren Fünfter wurde.

Der nächste Grand Prix steigt am 8. April (17.10 Uhr) in Bahrain.

INITIAL CLASSIFICATION - LAP 58/58



Sebastian Vettel takes his third win in Australia



And with it takes his 💯th career podium!#AusGP #F1 pic.twitter.com/OekaE51XBO