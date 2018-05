Schlimmer Crash! DTM-Rennen wird abgebrochen

Schrecksekunde in der DTM! Audi-Pilot René Rast lieferte am Lausitzring einen heftigen Crash. Der Unfall fiel derart gravierend aus, dass das Rennen kurzerhand abgebrochen wurde.

Der 31-Jährige überschlug sich mit seinem Boliden mehrfach und zerstrümmerte das Auto dabei völlig.

Zum Glück schien der Pilot selbst mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Er wurde noch an der Strecke im Medical Car behandelt. Er zeigte aber mit beiden Daumen nach oben, deutete den Fans vor den TV-Geräten: Ihm geht es den Umständen entsprechend gut.

Das Rennen wird neu gestartet.

Unbelievable crash in the #DTM. Car completely destroyed, @ReneRastRacing's face is covered in grass and dirt 😳 pic.twitter.com/RZ2p5Yc8PB