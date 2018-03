Video: Polizei verhaftet nackten NFL-Star

Was war los mit Football-Profi Zay Jones? Hat er zu viel getrunken, ist es religiöser Wahn oder ist ein Streit eskaliert? Nach einem Polizeieinsatz in Los Angeles werden Zweifel am Geisteszustand des Buffalo-Bills-Stars laut.

Religiöser Auszucker



Was war passiert? Jones befand sich mit seinem Bruder Cayleb, der Football-Profi bei den Minnesota Vikings ist, in einem Apartment im 30. Stock. Wie im Video von "TMZ" zu sehen ist rastete der 22-Jährige völlig aus, rannte nackt durch das Apartment und schrie: "Ich kämpfe für Jesus." Er zertrümmerte Glastüren und Fenster, auf dem Video sind Blutspuren an der Wand zu sehen. Jones versuchte, vom Balkon zu springen, sein Bruder konnte ihn mit Mühe davon abhalten.

Behandlung im Spital



Wenig später traf die Polizei ein, nahm Jones wegen Vandalismus-Verdachts fest und führte ihn in Handschellen ab. Der Receiver wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von seinem Team aus Buffalo heißt es: "Uns ist der Zay Jones betreffende Vorfall bekannt. Wir versuchen, mehr Informationen zu bekommen. Wir geben derzeit keinen Kommentar ab."

