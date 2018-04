Schräge Sex-Beichte von Tennis-Beauty Petkovic

Tennis-Spielerin Andrea Petkovic lässt mit einer Sex-Beichte aufhorchen. Warum die 30-Jährige Dauer-Single ist und wieso sie sich selbst für „unfähig“ hält, verrät die Deutsche in einer Zeitungskolumne.

"Tennis kann manchmal ein undankbarer Sport sein. Unsere Saison beginnt jedes Jahr am ersten Januar in Australien und endet Mitte November in Singapur. Eine knapp elf Monate dauernde Odyssee, während der wir von Land zu Land reisen, jeden Morgen in fremden Hotelbetten aufwachen und spätestens im Mai vergessen haben, wie die eigene Mutter aussieht", gibt die Deutsche Einblicke in das Tour-Leben.

Dann folgt die Beichte: "Drogen fallen weg wegen der strengen Dopingregularien, denen wir unterliegen. Alkohol fällt weg, weil es die Erholung des Körpers verlangsamt. Sex fällt streng genommen nicht weg, aber entweder bin ich zu unfähig oder zu widerwillig, denn ich finde es gar nicht so einfach, an Sex ranzukommen!"

"Die meisten Menschen, die einen ätzenden Tag auf der Arbeit haben, fahren im Anschluss nach Hause zu ihrer Familie oder ihrem Partner, treffen sich mit Freunden auf ein Bier in der Stammkneipe - und der Stress ist zumindest für den Moment vergessen. Wenn ich einen schlechten Arbeitstag hatte, muss ich fremden Menschen mit Mikrofonen und Kameras in der Hand erklären, warum dieser Tag schlecht war. Und wenn ich das halbwegs glimpflich hinter mich gebracht habe, warten zu Hause weder Familie noch Freunde noch Partner. Sondern das leere Hotelzimmer", erzählt Petkovic.





