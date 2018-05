Schwimmen: WM-Silberne stirbt mit nur 33 Jahren

Deutschland trauert um eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen der jüngeren Vergangenheit. Daniela Samulski starb wenige Tage vor ihrem 34. Geburtstag an einer Krebserkrankung.

Samulski war 2010 und 2006 jeweils in der Freistil-Staffel Europameisterin. Bei Welt- und Europameisterschaften war sie auch in Einzeldisziplinen erfolgreich. Bei der WM 2009 in Rom sicherte sie sich Silber über 50 Meter Rücken, gewann Silber in der Freistil- und Bronze in der Lagen-Staffel.

Viel zu früh musste sie sich nun von ihrer Familie verabschieden. Die Berlinerin hinterlässt zwei Kinder und einen Ehemann.

Wegbegleiter reagieren entsprechend geschockt. Zahlreiche Sportler, Trainer und Fans sprachen via Social Media den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus.

