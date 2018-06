Shiffrin in den "Hot 100", Vonn & Gasser fliegen raus

Mikaela Shiffrin, Caroline Wozniacki, Lindsey Vonn und Anna Gasser haben vieles gemeinsam. Sie alle zählen in ihren jeweiligen Sportarten zu den besten der Welt. Die starken Frauen faszinieren mit ihren Leistungen unzählige Fans.

Die vier Frauen geben ihren Fans via Instagram Einblicke in ihr Leben. Diese danken es ihnen mit astronomischen Follower-Zahlen. Alle vier sind beliebte Werbe-Testimonials, gelten als beliebt und erfolgreich.

Neben ihren sportlichen Leistungen eint die Sportlerinnen aber auch eine Oberflächlichkeit: Jede der vier Powerfrauen ist oder war schon Teil der "Hot 100" von "Maxim".

Das Magazin publiziert jedes Jahr eine Liste der 100 heißesten Frauen der Welt. Für viele ist das zwar nicht mehr zeitgemäß, die Frauen auf ihr Aussehen zu reduzieren. Die Liste wird aber auch 2018 noch weltweit geteilt und zitiert.

Shiffrin statt Vonn und Gasser



Auffällig: Heuer schafften es nur zwei Sportlerinnen in das Ranking. Diese "Ehre" wurde Ski-Queen Mikaela Shiffrin und Tennis-Star Caroline Wozniacki zu Teil. Beide werden in der Kategorie "The Power Players" geführt.

Speed-Dominatorin Lindsey Vonn und Österreichs Olympiasiegerin im Big Air, Anna Gasser, fielen hingegen raus. Die beiden waren 2017 noch unter in den "Hot 100".

Der Sieg ging heuer übrigens an Kate Upton, US-Model und Schauspielerin.

