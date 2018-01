Sieg in letzter Sekunde durch 61-Yards-Traumpass

Die Minnesota Vikings und Jacksonville Jaguars haben sich in der Nacht auf Montag die letzten beiden Plätze im Halbfinale der NFL gesichert. Während die Jaguars bei den Pittsburgh Steelers mit einem 45:42 den Einzug ins Conference-Finale schafften, mussten die Fans der Vikings bis zur allerletzten Sekunde zittern. Da fixierten sie den 29:24-Zittersieg.

Super Bowl daheim?

Die Minnesota Vikings benötigen nur noch einen Sieg, um als erstes Team der Geschichte die Super Bowl im eigenen Stadion zu spielen.

In den NFL-Playoffs werfen die Vikings in einem packenden Spiel zu Hause die New Orleans Saints mit 29:24 aus dem Bewerb und gastieren in der Nacht auf den kommenden Montag im NFC Championship Game bei den Philadelphia Eagles.

Es war ein Krimi: Minnesota zog im letzten Divisional-Game gegen die Saints bereits auf 17:0 davon, doch die Gäste kamen zurück und gehen kurz vor Ende mit 24:23 in Führung.

Mit dem letzten Play, einem unglaublichen 61-Yards-Pass von Quarterback Case Keenum zu Stefon Diggs gehen die Vikings aber noch als Sieger vom Platz.

(Heute Sport)