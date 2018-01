Skandal vor Super Bowl! Brady bricht Interview ab

Tom Brady ist bereits eine Legende des American Football – und er will sein Denkmal noch weiter aufpolieren. Am Wochenende tritt er mit den New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl LII an. Im Alter von 40 Jahren steht der Quarterback zum neuten Mal im NFL-Finale und kann seinen sechsten Titel holen. Logisch, dass er ein begehrter Interview-Partner ist. Doch bei einer Radio-Show kam es zum ganz großen Eklat.

Tochter beleidigt



Was war passiert? Alex Reimer, Moderator der "WEEI Radio Show", nannte Bradys fünfjährige Tochter live eine "kleine Nervensäge". Der stolze Familienvater freute sich nicht sonderlich über den Kommentar – er brach sein wöchentliches Interview ab. "Ich habe versucht, diese Show für mehrere Jahre zu besuchen und habe euch dabei immer sehr respektvoll behandelt", meinte Brady. "Es ist sehr enttäuschend, wenn man solche Äußerungen hört. Weder meine Tochter, noch irgendein anderes Kind, hat so etwas verdient."

Moderator suspendiert



Dabei ist "WEEI" sozusagen der Haus- und Hofsender der Patriots. Ob Brady nach dieser Auseinandersetzung wieder ein Interview geben wird, ließ er offen. "Ich habe wirklich nicht viel zu sagen heute morgen. Eventuell spreche ich mit euch zu einem anderen Zeitpunkt." Der Sender zog Konsequenzen und suspendierte Moderator Reimer für die gesamte Super-Bowl-Woche.

(heute.at)