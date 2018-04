Ski-Star Vonn schockt mit Fotos ihrer Verletzungen

Zwei Kreuzbandrisse, Meniskusschaden, Knöchelbruch, Fraktur des Schienbeinkopfes, Oberarmbruch, Fingerbruch – so liest sich ein "Best of" von Lindsey Vonns Verletzungs-Historie.

Trotzdem hat die 33-Jährige in ihrer Karriere bereits 82 Weltcup-Siege gefeiert. "Egal, welche Hürden sich dir in den Weg stellen, du kannst immer einen Weg finden", schreibt Vonn auf Facebook – und zeigt Fotos ihrer Operationsnarben und des geschundenen Körpers.

An ein Karriereende denkt die Ski-Queen freilich nicht. Im kommenden Winter soll der Sieg-Rekord von Ingemar Stenmark (86 Weltcup-Erfolge) fallen.

(red)