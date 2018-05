Snooker-Weltmeister kam nackt zur Pressekonferenz

"Wenn ich noch mal Weltmeister werde, trete ich nackt vor die Presse." Diesen Satz sagte Snooker-Profi Mark Williams, bevor das Turnier in Sheffield (GB) startete. Er sollte es bereuen.

Unglaublich, aber wahr: Der Waliser setzte sich 15 Jahre nach seinem letzten Titel tatsächlich die WM-Krone auf. In einem dramatischen Finale besiegte Williams den Schotten John Higgins mit 18:16.

"Es ist unglaublich. Das Publikum war fantastisch. Ich kann es einfach nicht glauben", stammelte der Champion – bevor ihm sein verhängnisvolles Versprechen wieder einfiel.

"Hoffe, das gibt keine Strafe"

Williams löste es wie ein Gentleman ein – und erschien nackt zur Pressekonferenz. Auf Geheiß der Veranstalter musste er sich allerdings ein Handtuch um die Hüfte binden. "Ich hoffe, das gibt keine Strafe", schmunzelte der 44-Jährige, bevor er seine Feierpläne publik machte. "Ich werde mit meinen Freunden bis zum Sonnenaufgang unterwegs sein. Und um fünf Uhr morgens freue ich mich auf einen Döner mit Pommes." Via Twitter lässt er seine Fans am Umtrunk teilhaben (siehe unten).

Für den Fall, dass Williams ein viertes Mal den WM-Pokal stemmt, gibt er ein neues Versprechen ab: "Dann schlage ich nackt ein Rad."

I said the sun will have to come up , Still going 🍻🍻🍻🍻🍻 pic.twitter.com/R63IvutZiy

I never celebrated any of my wins EVER , but this bastard I am , un real to see all my mates enjoying the occasion and having a laugh , only @matthew230784 and big Viv missing . #Amidreamingorwhat