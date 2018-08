So "heiß" kühlt sich nur Tennis-Ass Bouchard ab

Wenn es darum geht, wie man sich auf Instagram perfekt inszeniert, kommt im Sport keiner an die kanadische Tennisspielerin Eugenie "Genie" Bouchard ran. Die 24-Jährige versteht es wie keine Zweite, ihre Vorzüge in den sozialen Netzwerken ins rechte Licht zu setzen und damit ihre (männlichen) Fans in Schnapp-Atmung zu versetzen.

Ein Beispiel? Selbst das simple "Cooling Down" in einem kleinen Pool wird bei der Blondine zum Instagram-Happening samt einem bestens in Szene gesetzten und nur äußerst spärlich verdeckten Hinterteil. "Post match cool down" teilt die aktuelle Nummer 123 der Tennis-Welt (ihre beste Platzierung war Posistion 5) dabei ihren Fans mit, knapp 200.000 von ihnen haben das Foto bereits gelikt.

Und weil es so schön ist, hier noch ein paar weitere Beispiele von Bouchards Instagram-Inszenierung:

