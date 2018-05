So lebt der Hippie-Guru in der Villa von Boris Becker

Boris Becker ist ausgezogen, aber mit diesem Nachbewohner hat er wohl nicht gerechnet. Ein deutscher Hippie-Guru macht sich in der ehemaligen Luxus-Villa der Tennis-Legende auf Mallorca breit. Jetzt ist das erste Foto von "Jesus Bruder Bauchi" aufgetaucht. Wer ist der merkwürdige Hausbesetzer?

Vom Schreiner zum Guru

Mit bürgerlichem Namen heißt der Hippie-Guru Georg Berres. Er ist 44 Jahre alt und stammt aus Nordrhein-Westfalen. Er ist gelernter Schreiner, arbeitet später auch als Webdesigner und leitete ein Tattoo-Studio. Im Alter von 30 Jahren ließ er sich in die Psychiatrie einweisen. Diagnose: Depression, Burnout, Borderline-Syndrom. Da begann die Verwandlung von Georg Berres zu "Jesus Bruder Bauchi".

Renovieren für Mietfreiheit

"Der Bruch im Kopf kam in der Klapse", meint er. Drei Jahre lebte er von Hartz IV, weigerte sich, die Stromrechnung zu bezahlen und ging wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis. 2013 reiste er nach Mallorca. Dort gründete er das "Intergalaktische Hilfs- und Reinigungskommando" und fing an, Häuser zu besetzen. Was er mit dem 218.000-Quadratmeter "Son Coll", ehemals in Besitz von Boris Becker, vorhat? "Wir wollen einen liebenswerten Ort schaffen. Ich hoffe, dass noch mehr Leute zu mir kommen. Dann können wir renovieren und etwas Neues schaffen."

Lasches Gesetz

Einen baldigen Rauswurf muss "Jesus Bruder Bauchi" nicht fürchten. Das spanische Immobilien-Recht ist in Bezug auf Hausbesetzer äußerst lasch. Es kann bis zu drei Jahre dauern, bis es einen Räumungsbefehl gibt. Der Guru will in diesem Fall kooperativ sein und die Villa ohne Widerstand verlassen. Becker gehört das Anwesen übrigens nicht mehr. Er verkaufte im Juli 2016 seine Anteile an der Immobilienfirma Goatbridge, der die Finca gehört, um einen (!) Euro.

