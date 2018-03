So sieht Rad-Ass Eisel nach dem Horrorcrash aus

Bernhard Eisel atmet auf. Der 37-jährige Steirer ist nach seinem schweren Sturz auf dem Weg der Besserung. Der Routinier war am Sonntag beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico mit einem Team-Auto gecrasht, zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht zu.

Eisel musste unter anderem an der Nase, an der Lippe und am Kinn genäht werden. "Es geht mir nicht gut im Moment", sagte er nach dem Unfall. "Es war ein massiver Sturz. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Es schaut im Moment nicht so gut aus, mein Gesicht hat schon bessere Tage gesehen. Um ehrlich zu sein, bin ich sehr froh, dass ich das überlebt habe."

Am Dienstag zeigte Eisel auf Twitter sein geschundenes Gesicht. "Ich hoffe, dass ich schon bald wieder auf dem Rad sitze und Rennen fahre."

Thanks for the lift home guys! Former cyclist and good friend @RuckerStefan #whitesparrow made sure I get home as comfy as possible. pic.twitter.com/nAsD6qwogo — Bernhard Eisel (@EiselBernhard) 13. März 2018

Good morning from Pedaso. A message from @EiselBernhard following his crash yesterday. A big thank you to all for your support. Get well soon, Bernie! #BicyclesChangeLives pic.twitter.com/JL3bj2VX1g — Team Dimension Data (@TeamDiData) 12. März 2018

(red)