So trauert die Rad-Welt nach der Roubaix-Tragödie

Der Klassiker Paris-Roubaix ist ein alljährlicher Höhepunkt unter den Radsport-Fans, die das Tagesrennen auch als "Hölle des Nordens" kennen.

Mit dem Tod von Michael Goolaerts wurde das vermeintliche Radsport-Fest jetzt seinem Namen leider gerecht. Der 23-Jährige, der erstmals beim Klassiker antrat, war am Sonntag auf der zweiten Kopfsteinpflaster-Passage unterwegs, als er im Sattel einen Herzinfarkt erlitt. Der Belgier stürzte schwer, Ärzte konnten ihn aber noch an Ort und Stelle wiederbeleben.

Doch dann nahm das schreckliche Drama weiter seinen Lauf. Als Goolaerts mit dem Helikopter in das Krankenhaus von Lille abtransportiert wurde, erlitt er laut belgischen Medien noch zwei weitere Herzstillstände. Die Ärzte konnte nichts mehr für ihn tun, um 22.30 Uhr am Sonntag Abend verlor der Jung-Profi letztlich den Kampf um sein Leben.

"Ich habe sofort gesehen, dass es sehr ernst ist", erklärte Goolaerts sportlicher Leiter Michiel Elijzen sichtlich geschockt unter Tränen.

Rad-Stars trauern um Goolaerts



Die internationale Radsport-Elite trauert auf Twitter. "Meine Sympathie gehört der Familie und Freunden Goolaerts. Seit dem Rennende habe ich nicht aufgehört, an ihn zu denken", schreibt der zweifache Tour-Sieger Alberto Contador. "Ruhe in Frieden", schickt Ivan Basso letzte Grüße. Deutschland-Star Andre Greipel und Australien-Legende Robbie McEwen twittern: "Beileid an die Angehörigen." "Das tut so weh", heißt es vom Team Katusha. Und das Team Cofidis ergänzt: "Wir senden euch alle unsere Gedanken."

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8. April 2018





Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Michael Goolaerts, desde que terminó la carrera no he parado de pensar en él. DEP — Alberto Contador (@albertocontador) 8. April 2018

This hurts so much. Hugs from all #TeamKatushaAlpecin riders and staff to Michael's family and @Snipercycling team. We are one family. — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 9. April 2018

Our hashtag is #Cofidismyteam but in fact it is #cyclingismyteam. We send you all your thoughts — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS) 9. April 2018

My sincerest condolences to Michael’s loved ones. Innige deelneming - RIP — Robbie McEwen (@mcewenrobbie) 8. April 2018

Ciao Michael, riposa in pace 🙏Un abbraccio forte alla famiglia, gli amici e tutta la @Snipercycling — ivanbassodailyblog (@IBdailyblog) 8. April 2018

My sincerest condolences to the family of Michael-terrible news. RIP Michael — Andre Greipel (@AndreGreipel) 9. April 2018

(heute.at)