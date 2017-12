So viel casht Suljovic bei der Darts-WM in London

Die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace ist Jahr für Jahr das Highlight der Darts-Szene. Seit 14. Dezember versucht Superstar Michael van Gerwen (Nl), seinen Titel zu verteidigen. Das Finale steigt am 1. Jänner.

Neben Ruhm und Ehre gibt es freilich auch einen dicken Scheck zu holen. Rund zwei Millionen Euro werden bei der WM ausgeschüttet. "Heute" zeigt, wie die Prämien verteilt werden.

Der Weltmeister bekommt umgerechnet rund 450.000 Euro. Der Finalist fliegt immerhin noch mit 191.500 Euro nach Hause.

Erreicht ein Spieler das Halbfinale, casht er 95.000 Euro, 45.000 Euro gibt es fürs Viertelfinale.

Suljovic bereits im Achtelfinale

Wer nach der dritten Runde (Achtelfinale) die Koffer packen muss, nimmt 30.000 Euro mit nach Hause. Diese Summe ist Österreichs Darts-Volltreffer Mensur Suljovic somit schon sicher – er bekommt es am Donnerstag-Nachmittag mit Dimitri van den Bergh (Bel) zu tun.

21.000 € für Lerchbacher

Das Aus in Runde zwei ist knapp 21.000 Euro wert, wie unter anderen Zoran Lerchbacher, der zweite rot-weiß-rote WM-Spieler, zu berichten weiß.

Mindestlohn als WM-Teilnehmer sind 12.400 Euro. Das kassiert man fürs Erreichen der ersten Runde. Die acht Spieler, die bereits nach der Vorrunde nach Hause müssen, bekommen immerhin noch 5.000 Euro.

Suljovic Fünfter der Verdienstrangliste

Das gewonnene Preisgeld der letzten zwei Jahre fließt auch in die Weltrangliste ein. Die führt WM-Titelvereidiger van Gerwen mit 1,95 Millionen Euro an. Suljovic rangiert auf Platz fünf – 415.200 Euro. Lerchbacher rangiert mit 32.100 € auf Position 74.

