Stirn-Airbag: Neureuther schickt Fans in den April

Am 1. April ist traditionell Zeit für mehr oder weniger originelle Scherze. Ski-Ass Felix Neureuther ist allerdings ein besonders guter Gag gelungen – oder ist es doch ernst gemeint? Jedenfalls ist der Deutsche unter die Erfinder gegangen und verblüfft seine Fans auf Facebook mit einem Tool fürs Apres Ski.

Konkret geht es um einen Stirn-Airbag. "Wie manche von eucht vielleicht schon wissen, hab ich mich an der Firma ABS - Avalanche Airbag System beteiligt", schreibt Neureuther. "Ich will auch aktiv an der Entwicklung unseres tollen Produktes teilnehmen. Nun ist endlich meine erste Idee umgesetzt worden! Ich habe nämlich mit ABS den ersten Stirn-Airbag entwickelt."

Der Airbag soll Betrunkene vor bösen Verletzungen schützen. "Er verhindert bei reflexartigem einnicken nach Alkoholkonsum beim Apres-ski den unangenehmen Aufprall auf der Barkante! Der Airbag senkt die momentan extrem hohe Verletzungsgefahr in Schirmbars signifikant. Erhältlich ab Herbst an allen führenden Bartresen!"

Zwar wurde der Beitrag von Neureuther selbst nicht offiziell als Aprilscherz deklariert, aber dass er es damit tatsächlich ernst meint, ist eher unwahrscheinlich ...

(heute.at)