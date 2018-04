Strafe für "Crash-Bullen": So reagiert der Rennstall

Doppel-Ausfall statt WM-Punkte! Das Red-Bull-Duo Max Verstappen (Nl) und Daniel Ricciardo (Aus) sorgte beim Formel-1-Grand-Prix in Baku (Ase) für ein Highlight im negativen Sinn. Im Kampf um Rang vier donnerte der Australier seinem Kollegen ins Heck. Für beide war das Rennen damit beendet.

"Wir können nur gegenseitig 'Sorry' sagen. Es war ein chaotisches Rennen. Ich kann mich nur bei jedem entschuldigen, dass unsere beiden Autos rausgeflogen sind.", gab sich Ricciardo kleinlaut.

Rapport im "Bullen"-Werk

Für Motorsport-Boss Helmut Marko ist es damit freilich nicht getan. "Wir lassen die Piloten frei fahren – und dann machen sie so etwas. Das ist einfach unglaublich. Die beiden haben eine Verantwortung für unsere 900 Mitarbeiter. Das geht einfach gar nicht. Sowas darf nicht passieren. Wir werden da eingreifen müssen."

Keine Stallorder

Bereits fix: Das Fahrer-Duo muss sich vor allen Mitarbeitern für den Aussetzer entschuldigen – im Werk in England. Wie Red Bull die Piloten darüber hinaus "maßregeln" will, steht noch nicht fest. Stallorder schließt Marko vorerst aus. "Wir haben keine Nummer eins und keine Nummer zwei. Aber wir erwarten von den Fahrern Verantwortung."

Die FIA wird keine Strafen aussprechen, belässt es bei einer Ermahnung.

The pivotal moment in Baku 💥



Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion



Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV