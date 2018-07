"Bruder Bauchi" verlässt Becker-Villa im Streit

Tennis-Legende Boris Becker war stolzer Mitbesitzer des 218.000-Quadratmeter-Anwesens "Son Coll" auf Mallorca. Dann kamen die finanziellen Probleme, die Luxus-Villa stand leer. Genau die richtige Behausung für "Jesus Bruder Bauchi", einen deutschen Hippie-Guru, der als Hausbesetzer auf der spanischen Insel lebt. Er besetzte mit mehreren Mitbewohnern das Anwesen, doch nun zieht auch er aus. Der Grund? Ein handfester Streit.

Bauchi in Wut



Was war passiert? Bauchi hat in einem Wutanfall alle seine Habseligkeiten zerstört, ließ sich von einer Freundin aus der Finca abholen. "Ich habe keine Kraft mehr für so einen Mist. Ich hab andere Möglichkeiten, als mich diesem Scheiß da weiter auszusetzen, der mich bis zum Ausrasten gebracht hat", erklärt er der "Bild". Grund für den Streit im "Intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommando"? Dazu gibt es zwei Versionen.

Pascha und Hundefutter



Laut Bauchi (Bürgerlich: Georg Berres) wurde ihm von seinen Mitbewohnern ein Teller Essen auf den Boden gestellt, an dem sich zuvor ein Hund bedient hatte. Daraufhin sei er ausgerastet und habe alles kurz und klein geschlagen, sogar das eigene Wohnmobil. "Macht man so als Rockstar, oder?" Seine vier Mitbewohner erzählen etwas anderes. Demnach soll sich Bauchi immer mehr wie ein fauler Pascha gegeben haben, andere für seine Wünsche springen haben lassen. Sein Auszug wurde von ihnen mit einem Becher Kräuterschnaps gefeiert.

Freunde gegen ihn



Bauchi wiederum berichtet, er sei mit einer Gehirnerschütterung und Magenkrämpfen am Boden gelegen und habe eine Stunde lang um Hilfe brüllen müssen, bis sich jemand um ihn gekümmert hat. "In mir hat sich viel negative Energie angestaut", meinte er. Mitbewohnerin Steffi Griesbach erklärt: "Bauchi hat sich in was hineingesteigert. Er war in einer Spirale des Jaulens. Alle seien gegen ihn. Dann hatte er noch regelmäßig Aussetzer und Ausraster. Irgendwann konnte ich mich nicht mehr auf seine Seite stellen." Bauchi ist jedenfalls ausgezogen. Wohin, das weiß niemand so genau.

